Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın
AA / Özge Elif Kızıl - Haberler | Güncel

Eski TBMM Başkanvekili ve eski Fazilet Partisi Genel Başkanı İsmail Alptekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili ve eski Fazilet Partisi Genel Başkanı İsmail Alptekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alptekin, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafını oylayan Alptekin, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Alptekin, oylamada yer alan tüm fotoğrafların kendisini çok etkilediğini belirterek, AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eski TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Özge Elif Kızıl - Son Dakika Haberleri

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