Bir süredir böbrek ve akciğer tedavisi gören eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Bozbeyli, kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Bu haber üzerine internette Ferruh Bozbeyli'nin hayatı araştırılmaya başladı. Peki eski TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli, kimdir? Kaç yaşındaydı?

FERRUH BOZBEYLİ KİMDİR?

Ferruh Bozbeyli, 1927 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. Bozbeyli, ilk ve orta öğrenimini İslahiye, İskenderun ve Antakya'da okudu. Demokratik Parti'nin genel başkanlığını yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlıkla uğraştı. 1961'de siyasete atılarak Adalet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. AP' nin meclis grubu başkanlığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği yaptı. 1965'te TBMM başkanı oldu. 1970'te önce meclis başkanlığından sonra da AP'den ayrıldı. AP'den ayrılanların oluşturşduğu Demokratik Parti kurucuları arasında yer aldı ve partinin genel başkanlığına getirildi. Program bakımından AP'den pek farklı olmayan DP, özünde eski Demokrat Parti'nin siyasal mirasına sahip çıkmayı amaçlıyordu.

Demokratik Parti, Mart 1975'te 1. Milliyetçi Cephe hükümetinin kuruluş görüşmeleri sırasında parçalanarak gücünü yitirdi. Bozbeyli, 1977 seçimlerine katıldıysa da kazanamadı. 1979'da DP genel başkanlığından ve etkin siyası yaşamdan çekildi.