Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
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Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu

Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, madde bağımlılarının ateşe verdiği öne sürülen eski taş ocağı arazi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KAYSERİ'de, madde bağımlılarının ateşe verdiği öne sürülen eski taş ocağı arazi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki eski taş ocağı arazisinde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlıları çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanı ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede tüm alanı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı taş ocağını 1 saat süren çalışmayla söndürdü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu
Eski taş ocağı arazisinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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