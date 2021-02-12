Eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

12.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:06
Eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Bekir Atmaca ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programının "kalıntı kayıtlarının" bulunduğunu, cihazda ayrıca Kakao Talk uygulamasının kurulum dosyalarının tespit edildiğini, örgütün finans kuruluşu Bank Asyada mevduat hesabının belirlendiğini ve FETÖ'nün sözde mülki idare yapılanması içerisinde yer aldığını belirtti. Savcı, Atmaca'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bekir Atmaca, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.

Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan Atmaca, "Mütalaayı ve suçlamaları kabul etmiyorum Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk Milli Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca'ya FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:22:28. #1.14#
title