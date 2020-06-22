Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Geçtiğimiz yıllarda iki kere Survivor'da yarışan sporcu Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk bebeğine hamile olduğunun müjdesini verdi.

Survivor'da geçtiğimiz yıllarda iki defa yarışan ve finale kalmayı başaran, eski millet atlet Merve Aydın 2 yıl önce Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Aydın, bebek müjdesi verdi.

"ANNE OLUYORUM, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Instagram hesabından elinde ultrason fotoğrafıyla eşine sarıldığı anda çekilen fotoğrafını paylaşan Aydın, altına şu notu düştü: "Kac¸ ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettigˆim ic¸in c¸ok mutluyum. Çok zorlu bir su¨rec¸ gec¸irdim ama c¸ok s¸u¨ku¨r bebegˆim ve ben iyiyiz. Gerc¸ekten ne yazmam gerektigˆini bilmiyorum. Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacagˆımı bilmiyorum, tek bildigˆim bir şey var, o da ben anne oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tu¨m evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum." Aydın'ın fotoğrafına başta eski Survivor yarışmacıları olmak üzere binlerce tebrik yorum yağdı.

İKİ KERE SURVİVOR'DA FİNALE KALDI

Merve Aydın, Survivor 2014'de ünlüler takımında yarışmış ve adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştu. 2015 yılında Survivor All Star'da yarışan Aydın, halk oylamasıyla 2. olmuştu.