Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
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Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı

Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan elenen Ersin Korkut, haftalar sonra TV8 ekranında canlı yayına konuk olarak köpeği Mes'in ölüm haberini nasıl aldığını anlattı.

29.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:29

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle elenmek zorunda kalan Ersin Korkut, haftalar sonra Türkiye'ye döndü. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan Ersin Korkut, çok sevdiği köpeği Mes'in ölüm haberini aldığı dakikalardan bahsetti.

"KARŞIMDA KÖPEĞİ GÖRÜNCE MES ZANNETTİM"

Eleme konseyin yayınladığı gün Acun Ilıcalı'nın evine gittiğini söyleyen Ersin, o anları şu sözlerle anlattı: "Evde Mes'in aynısını gördüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım falan olunca beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun abi bana 'O senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın?' dedi. Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım."

Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı

"ÖLÜ BULUP VETERİNERE GÖTÜRMÜŞLER"

"Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım kişi bir sabah kalktığında ölü bulmuş, Mesut'la hemen veterinere götürmüşler ama vefat etmiş. Haberi aldıktan sonraki günler çok kötü oldu. Başta Acun abi olmak üzere herkes bana çok destek oldu."

Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı

ELENDİKTEN SONRA NEDEN AĞLADIĞINI AÇIKLADI

Elendikten sonra yaşadıklarını anlatan Ersin, ağladığı videoya da açıklık getirdi. İlk elendiği an köpeğinin öldüğünü bilmediğini söyleyen Ersin, elenen arkadaşlarının yanına gittiğini ancak kimsenin kendisiyle fazla samimi olmadığını söyledi. Bu duruma içerlediğini anlatan Ersin, ağlarken çekilen videonun da sebebinin bu olduğunu, o an bir duygu patlaması yaşadığını açıkladı.

Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı

Survivor'da Elif'in şampiyon olmasını istediğini söyleyen Korkut, final dörtlüsünün de Cemal Can, Sercan, Barış ve Elif olacağını tahmin etti.

Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı

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