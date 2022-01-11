Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da bir kişi otomobiliyle, eski sevgilisinin kullandığı aracının önünü kesip kurşun yağdırdı. Direksiyon başında kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Y.V. isimli şahıs 34 DBB 602 plakalı otomobille eski sevgilisi Tuğçe D.'nin kullandığı 34 HC 7279 plakalı aracı takip etmeye başladı. Bir süre sonra Y.V. kullandığı araçla Tuğçe D.'nin otomobilinin önünü keserek aracından inip tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Tuğçe D. kanlar içerisinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haberdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise direksiyon başında yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay anında orada bulunan Alpay Büyükgüngör, "Sokağa araba geldi. Kızı sıkıştırdılar. İndiler arabadan sıktılar kaçtılar. Arabaya bindirmeden arabanın kapısını açtılar vurdular daha sonrada kaçtılar. Hastanedeler şu anda babası annesi kızını o halde görünce çok üzüldüler" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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