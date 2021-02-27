Eski sevgilisini öldürmekle tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

ÜSKÜDAR 'da eski sevgilisi Elvan Koç'u ölümle tehdit eden Ali Barış E. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da yaşayan 20 yaşındaki Elvan Koç, iddiaya göre 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından uyuşturucu bağımlısı olduğu gerekçesiyle ayrıldı. Genç kız, ayrıldığı Ali Barış E. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Ayrılmamak için genç kızın önünde kendini kestiği, intihar edeceğini söylediği iddia edilen Ali Barış. E. en son ölüm tehditlerinde bulundu. Genç kızın şikayetçi olmasının ardından Ali Barış E. dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali Barış E., bu sabah polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheli polis merkezinden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapsız bıraktı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı