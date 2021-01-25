Konuşmak için eve çağırdığı eski sevgilisine tuzak kurdu! Banyoda aç ve susuz bıraktığı kadını ilişkiye zorladı

Feyzullah U., eski sevgilisi Erdiana A.'yı konuşma bahanesiyle evine çağırdı. Bir ayrı bir barışık olduğu sevgilisinin evine giden genç kadın burada saldırıya uğradı. Cani adam Erdiana A.'yı evin banyosuna kilitleyerek iki gün boyuncu aç ve susuz bırakırken, daha sonra kadını ilişki için zorladı. Kadın, olayın ardından intihar etmek istedi.

Erdiana A., bir ayrı bir barışık olduğu ve görüşmeye devam ettiği Feyzullah U.'nun konuşma isteğini geri çevirmedi. Genç kadın başına geleceklerden habersiz olarak Feyzullah U.'nun evine gitti.

KADININ TELEFONUNU KIRDI

İkili evde konuştukları sırada tartışma yaşandı. Genç kadını darbeden Feyzullah U., Erdiana A.'nın telefonunu duvara fırlatarak kırdı. Eve kilitlenen genç kadın, telefonu kırıldığı için kimseden yardım isteyemedi.

BANYOYA KİTLEDİĞİ KADINA NE YEMEK VERDİ NE SU

Bunun üzerine sesini çevredekilere duyurmak isteyen kadın, pencereden bağırdı. Bu girişiminde de başarılı olamayan Erdiana A., Feyzullah U. tarafından banyoya kilitlendi. Feyzullah U., burada iki gün kilitli tuttuğu kadına ne yemek ne de içecek verdi.

"KALK KOCANA BÖYLE Mİ KARILIK YAPIYORSUN"

Cani adam iki günün ardından kadını yemek ve içecek vermek için banyodan çıkardı. Bu süreç boyunca sürekli olarak darbedilen Erdiana A., uykusundan "Kalk kocana böyle mi karılık yapıyorsun" diyerek kaldırıldı. Sözlerin ardından Feyzullah U., birlikte olmak için genç kadını zorladı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Ertesi gün evden kaçmayı başaran Erdiana A., yaşadığı korku dolu günlerin ardından intihar etmeye karar verdi. Canına kıymayı kafasına koyan genç kadın arkadaşına mektup yazarak durumu aktardı.

EKİPLER GENÇ KADININ CANINA KIYMASINA ENGEL OLDU

Arkadaşı intihar mektubunun ardından durumu derhal emniyete bildirdi. Olaya el atan ekipler genç kadının canına kıymasına engel oldu.

"SENİ TERBİYE EDENE KADAR BU EVDEN BIRAKMAYACAĞIM"

Olayın arından ifadesi alınan Feyzullah U., genç kadın ile sevgili olduklarını, bir süredir aynı evde kaldıklarını ve tartışma sırasında kadına vurduğunu söyledi. Kadına, "Bir hafta benimlesin seni gerçekten terbiye edene kadar bu evden bırakmayacağım" dediğini aktaran saldırgan, banyoyu kirli bıraktığı için bir süre paspasın üzerine oturttuğunu iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

26 YIL 5 AY

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasından, Feyzullah U., hakkında 'Cinsel Saldırı' ve diğer suçlarda 26 yıl 5 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.