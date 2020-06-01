Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili oyuncuları ve fragmanı
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Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili oyuncuları ve fragmanı

Eski Sevgili filmi; çok genç yaşta yolları birbirine çıkan çiftin, hep aynı sonu yaşamalarını konu ediniyor. Tolgahan Sayışman ile Bade İşçil'in başrolde olduğu film, 5 Mayıs 2017 tarihinde vizyona girdi. Eski Sevgili filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

01.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:24

Eski Sevgili filmi konusu ile şaşırtıyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yürüttüğü filmin senaryosunu ise Alptekin Öztürk kaleme aldı. Yapımcılıkta da Avni Sezen ile Zekayi Kavrazlı bulunuyor.

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ESKİ SEVGİLİ FİLMİ OYUNCULARI

Umutsuz bir aşk hikayesinin her defasında mutsuz biten sonu, bu defa 14 Şubat'ta yeniden yazılacak. Farklı bir anlayışla hazırlanan filmin oyuncuları arasında: Tolgahan Sayışman, Bade İşçil, Ünal Yeter, Sadi Celil Cengiz, Mehmet Ulay, Toygun Ateş, Funda Eskioğlu, Nihan Balyalı, Zeki Kavrazlı, Ömer Erişmen, Damla İlerialkan yer alıyor.

Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili oyuncuları ve fragmanı

ESKİ SEVGİLİ KONUSU

İstanbul'da geçen hikayede Sayışman, Barış karakterine hayat verirken, İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Feride'yi canlandırıyor. Gençlik yıllarında tanışan ve sık sık ayrılan çift, sonunda daha fazla yıpranmamak adına kendi yollarına gitme kararı alır. 14 Şubat günü yolları yeniden kesişen çift başka bir maceraya atılıyor.

Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili oyuncuları ve fragmanı
Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili oyuncuları ve fragmanı
Eski Sevgili filmi konusu nedir? Eski Sevgili oyuncuları ve fragmanı
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