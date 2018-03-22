Eski Şampiyon Tenisçi Navratilova Bbc'nin Kendisine Ücret Eşitsizliği Yaptığını Söyledi
Dünyaca ünlü tenisçi Martina Navratilova, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yorumculuk yapması için BBC kanalının kendisine iki haftalık iş için 15 bin Sterlin, John McEnroe'ya ise 150-200 bin Sterlin ödediğini söyledi.
Dünyaca ünlü tenisçi Martina Navratilova, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yorumculuk yapması için BBC kanalının kendisine iki haftalık iş için 15 bin Sterlin, John McEnroe'ya ise 150-200 bin Sterlin ödediğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com