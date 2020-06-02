Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
02.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:10
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. (1)
Kaynak: AA