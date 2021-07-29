Eski PlayStation başkanı Xbox Game Pass'ın kâr elde ettiğinden şüpheli!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski PlayStation başkanı Xbox Game Pass'ın kâr elde ettiğinden şüpheli!

Eski PlayStation başkanı Xbox Game Pass'ın kâr elde ettiğinden şüpheli!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Daha önce Sony'de CEO ve COO olarak görev yapan Shawn Layden, Game Pass hakkında bazı açıklamalar yaptı. Layden, Xbox Game Pass'ın uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda şüpheci!

Microsoft'un ZeniMax Media'yı satın almasından sonra Bethesda ve Obsidian stüdyosuna ait olan markalar bir süre sonra Game Pass'e dahil olacak. Microsoft Studios bünyesindeki şirketlerin çıkardığı her oyun ilk günden Game Pass'e ekleniyor.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'un eski Başkanı Shawn Layden, Xbox Game Pass'ın uzun vadeli uygulanabilirliğine şüpheyle baktığını açıkladı. Shawn Layden'a göre, Game Pass kâr elde edemiyor.

GameIndustry.biz ile yaptığı röportajda Layden, oyun endüstrisinin daha fazla potansiyel müşteri getirmek için nasıl genişletilebileceği hakkında uzun uzun konuştu.

Eski PlayStation başkanından Xbox Game Pass açıklaması!

"GAME PASS'IN KÂR ELDE EDEBİLMESİ İÇİN 500 MİLYON KULLANICIYA ULAŞMASI LAZIM"

Shawn Layden, "Ayda 9.99 dolar ücret alan bir abonelik hizmetinde 120 milyon dolarlık bir oyun yayınlamak çok zor. Bunu kaleme alacak olursak, yatırımını telafi etmeye başlamadan önce 500 milyon aboneye sahip olman gerekecek. İşte bu yüzden şu anda bu tabanı büyütmeye çalışmak için bir pozisyon almanız gerekiyor. Yine de, insanların erişebileceği 250 milyon konsolunuz varsa, yarım milyar aboneye ulaşamayacaksınız. Peki bu farkı nasıl kapatabileceksiniz ? Bunu henüz kimse çözebilmiş değil" dedi.

Layden'a göre platformun yapması gereken şey, oyunları çeşitlendirerek yeni kullanıcılara ulaşmayı çalışmak.

Eski PlayStation başkanının bu sözlerine katılıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Muslera Fatih Terim Roger Schmidt Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski PlayStation başkanı Xbox Game Pass'ın kâr elde ettiğinden şüpheli! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:53:01. #1.16#

title