Eski PlayStation başkanı Xbox Game Pass'ın kâr elde ettiğinden şüpheli!

Daha önce Sony'de CEO ve COO olarak görev yapan Shawn Layden, Game Pass hakkında bazı açıklamalar yaptı. Layden, Xbox Game Pass'ın uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda şüpheci!

Microsoft'un ZeniMax Media'yı satın almasından sonra Bethesda ve Obsidian stüdyosuna ait olan markalar bir süre sonra Game Pass'e dahil olacak. Microsoft Studios bünyesindeki şirketlerin çıkardığı her oyun ilk günden Game Pass'e ekleniyor.

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'un eski Başkanı Shawn Layden, Xbox Game Pass'ın uzun vadeli uygulanabilirliğine şüpheyle baktığını açıkladı. Shawn Layden'a göre, Game Pass kâr elde edemiyor.

GameIndustry.biz ile yaptığı röportajda Layden, oyun endüstrisinin daha fazla potansiyel müşteri getirmek için nasıl genişletilebileceği hakkında uzun uzun konuştu.

"GAME PASS'IN KÂR ELDE EDEBİLMESİ İÇİN 500 MİLYON KULLANICIYA ULAŞMASI LAZIM"

Shawn Layden, "Ayda 9.99 dolar ücret alan bir abonelik hizmetinde 120 milyon dolarlık bir oyun yayınlamak çok zor. Bunu kaleme alacak olursak, yatırımını telafi etmeye başlamadan önce 500 milyon aboneye sahip olman gerekecek. İşte bu yüzden şu anda bu tabanı büyütmeye çalışmak için bir pozisyon almanız gerekiyor. Yine de, insanların erişebileceği 250 milyon konsolunuz varsa, yarım milyar aboneye ulaşamayacaksınız. Peki bu farkı nasıl kapatabileceksiniz ? Bunu henüz kimse çözebilmiş değil" dedi.

Layden'a göre platformun yapması gereken şey, oyunları çeşitlendirerek yeni kullanıcılara ulaşmayı çalışmak.

Eski PlayStation başkanının bu sözlerine katılıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.