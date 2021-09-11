Eski nişanlıyı yamaçtan atıp, işkence yaptılar

KONYA'da Nurullah Oğuz (29), yeniden bir araya gelmek istediği eski nişanlısı S.U.'nun kuzeni Hüseyin Ulus (28) ve arkadaşı İlyas Tozar (29) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Issız bir araziye götürülüp dövülen, yamaçtan atılıp işkence yapılan Oğuz ağır yaralanırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, perşembe günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 500 Evler mevkisinde meydana geldi. Nurullah Oğuz, bir süre önce ayrıldığı nişanlısı S.U'yu iddiaya göre yeniden bir araya gelmek için aradı. Bu durumdan rahatsız olan S.U. da durumu kuzeni Hüseyin Ulus'a anlattı. Ulus da yanına arkadaşı İlyas Tozar'ı alıp Oğuz'un evine gitti. Ulus, konuşmak için dışarı çağırdığı Oğuz'u, tabancayla havaya bir el ateş ederek zorla araca bindirip boş ve ıssız bir araziye götürdü. Ulus ve arkadaşı Tozar, iddiaya göre Oğuz'u burada dövüp, yamaçtan attı, ardından da işkence yapıp, oradan ayrıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hüseyin Ulus ve İlyas Tozar'ı kısa sürede yakaladı. Suçunu itiraf eden Ulus, ilk ifadesinde Oğuz'un kuzenini sürekli rahatsız ettiğini öne sürüp, bir daha rahatsız etmemesi için ders vermek amacıyla olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulus ve arkadaşı Tozar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.