Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'nın babası vefat etti
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Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'nın babası vefat etti

18.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:54
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'nın babası vefat etti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcusu Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa hayatını kaybetti.

Eski milli Futbolcu Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa vefat etti. Remzi Kısa yarın Çorum'un Osmancık İlçesi'nde toprağa verilecek.

2020 Ekim ayında aktif futbol hayatını sona erdiren ve bir dönem Milli Takım'da forma giyen deneyimli futbolcu Bilal Kısa'nın babası Remzi Kısa bugün vefat etti. 2017 yılında annesi Fatma Kısa'yı kaybeden Bilal Kısa bugün de babası Remzi Kısa'yı kaybetmenin acısını yaşadı.

Remzi Kısa'nın cenazesi yarın saat 13.30'da kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı'nda defnedilecek.

1 YIL G.SARAY'DA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz yıl futbol kariyerini noktalayan Bilal Kısa 2015-2016 yılları arasında 1 yıl Galatasaray forması giymişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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