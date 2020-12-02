Eski Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
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Eski Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

02.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:41
Eski Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çetinkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Çetinkaya, Erzincan'da 1929'da doğdu. İnşaat mühendisi olan Çetinkaya, Erzincan Bayındırlık Müdürü olarak görev yaptı, YSK Genel Müdürlüğü Köy Yolları Dairesinde yapım mühendisi olarak çalıştı.

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14. ve 15. dönemlerde Erzincan milletvekili olarak TBMM'ye giren Çetinkaya, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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