Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi toprağa verildi
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Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi toprağa verildi

Vefat eden 21. Dönem Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş, memleketi Çankırı'da defnedildi.

25.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:45
Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi toprağa verildi

Vefat eden 21. Dönem Eski , memleketi Çankırı'da defnedildi.

Keleş'in cenazesi, bugün TBMM'de düzenlenen resmi törenin ardından Çankırı'ya getirildi.

Keleş'in cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Sarıbaba Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi toprağa verildi
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