Eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

13.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:25
Eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tayland'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli, eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Tayland'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli, eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi. Çantay'ın cenazesini taşıyan THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK69 sefer sayılı uçağı bu sabaha karşı saat 05.30'da İstanbul Havalimanına ulaştı.

Uçaktan indirilen Karahan Çantay'ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Çantay'ın cenazesinin defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:26:00. #1.16#
title