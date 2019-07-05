Eski Malezya Başbakanı'nın üvey oğluna "yolsuzluk" suçlaması

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmaları kapsamında 248 milyon dolar kara para aklamakla suçlandı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eski Başbakan Necip'in oğlu Rıza'ya bugün, Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında 1MDB fonundan 248 milyon doları zimmetleme ve söz konusu paraları aklama suçlaması yöneltildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Rıza için mahkeme, 1 milyon Malezya ringgiti (1,3 milyon TL) kefalet ücreti belirledi.

Mahkeme ayrıca Rıza'nın yurt dışına çıkışını engellemek için pasaportlarına el koydu.

Eski Başbakan Necip'in üvey oğlu, 1MDB fonundan zimmetlenen paralarla finanse edildiği öne sürülen "Wolf of Wall Street" isimli Hollywood filminin yapımcılığını üstlenen Red Granite firmasının genel müdürlüğünü yapıyor.

1MDB soruşturması kapsamında Rıza, en son geçen yıl 3 Temmuz'da ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrılmıştı.

Kaynak: AA