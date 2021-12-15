Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Zeybek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar Arasında" fotoğrafını oylayan Zeybek, yaşamda İsmail Kaplan'ın "Doğanın Renkleri", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar İçin Daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Zeybek, oylamada yer alan tüm fotoğrafların "sanat eseri" niteliği taşıdığını ifade ederek, AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Eski Kültür Bakanı Zeybek AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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