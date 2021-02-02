Son sözleri "Nefes almak istiyorum" oldu! Eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl hapis

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. İyidil'in mahkemedeki son sözleri ise "Sizden onurumu ve saygınlığımı geri istiyorum. Nefes almak istiyorum." oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, haklarındaki hüküm açıklandı.

Metin İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutçu'ya 'Anayasal düzeni ihalale teşebbüse yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Barutçu'nun ise tutuklanmasına karar verildi.

"SİZDEN ONURUMU VE SAYGINLIĞIMI GERİ İSTİYORUM"

Mahkemede söz alan Metin İyidil hakkındaki iddia ve iftiraları tüm kalbiyle reddettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Darbecilerin tüm hayallerini yıkarak, planlarının bozulmasını sağladım. Yargıtay'ın kararı yanlışlık ve çelişkilerle dolu. 15 Temmuz başarılı olsa, sıkıyönetim mahkemelerinde düşman hukukuna göre yargılanacaktım. Sizin zorluğunuzu da anlıyorum. 3 mahkeme kararı üzerinden karar vereceksiniz. Sizden onurumu ve saygınlığımı geri istiyorum. Nefes almak istiyorum. Varlığım Türk varlığına armağan olsun."

Tutuksuz sanık Abdullah Barutçu ise terör örgütü ve darbe girişimi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "O gece Zekai Aksakallı'nın yönlendirmesiyle bir durum muhakemesi yapıp, ona göre bir karar verdik. Suç işlediğimi düşünmüyorum" diye konuştu.