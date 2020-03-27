Eski kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan Hatice K. (47) boşandığı eşi Ali Rıza H. (61) tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice K. yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Eski eşini vuran Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA