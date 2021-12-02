Eski kocası tarafından katledilen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı - Haberler
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Eski kocası tarafından katledilen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı

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Antalya'da önceki akşam saatlerinde eski kocası tarafından kuru sıkıdan bozma tabancayla katledilen Aylin Hayriye Alkutay'ın Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıktı. MHP'den Alkutay'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olaya göre ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Alkutay (30), eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla öldürüldü. Alkutay'ın iki kardeşi de yaralandı.

BİR KIZ, BİR DE ERKEK ÇOCUĞU VARDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü. Hayriye Alkutay'ın 2 yaşında bir erkek ve 4 yaşında bir kız çocuğu olduğu kaydedildi. Mustafa Ayata'nın ise Bursa'da bir Konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİSİ

Öte yandan Aylin Hayriye Alkutay'ın Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Ölüm haberi ülkücü camiayı yasa boğarken, MHP'den de başsağlığı mesajı geldi. MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi #AylinAlkutay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eski kocası tarafından katledilen Aylin Hayriye Alkutay, Ülkü Ocakları yöneticisi çıktı

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