Eski Kayseri milletvekili Şahin için tören
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Eski Kayseri milletvekili Şahin için tören

17-18. Dönem Kayseri milletvekili Mustafa Şahin için tören düzenlendi.

11.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:07
Eski Kayseri milletvekili Şahin için tören

17-18. Dönem için tören düzenlendi.


TBMM Şeref kapısı önünde Kayseri milletvekili Mustafa Şahin tören düzenlendi. Törene, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski İçişleri Bakanı Saffet Arıkan Bedük, ailesi ve yakınları katıldı.


Şahin'in öz geçmişi okundu ve dualar edildi.


Şahin için Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve cenaze Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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