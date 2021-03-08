Eski karısını sokak ortasında döven İbrahim Zarap'ın daha önce de 1 liralık kolye için eşini bıçakladığı ortaya çıktı

Samsun'da kızının gözleri önünde eski karısını darbeden İbrahim Zarap'ın, daha önce de 1 liralık kolye yüzünden karısını bıçakla yaraladığı ve bu nedenle davasının olduğu ortaya çıktı. Mağdur kadının ise "Gözüme yumruklar attı. Ekmek bıçağıyla beni kesti" dediği öğrenildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Zarap 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekti.

BİRKAÇ AY ÖNCE DAVA AÇILMIŞ

Eski eşi E.M'yi darbeden İbrahim Zarap hakkında E.M'yi 17 Ağustos 2020 tarihinde darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, E.M'nin ifadesine yer verildi.

"EKMEK BIÇAĞIYLA YANIMA GELDİ"

E.M. ifadesinde, olay günü konuşmak için eski eşinin ikametine gittiğini belirtti. İkamete gittiğinde Zarap'ın alkollü olduğunu belirten E.M, konuştukları sırada boynunda bulunan "1 lira" değerindeki kolyeyi gören Zarap'ın sinirlendiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Boynumdaki kolyeyi koparıp gözüme yumruk attı. Kollarıma ve göğüs kısmıma yumruklar vurdu. Balkona kaçtım. Zarap mutfaktan ekmek bıçağı alıp yanıma gelerek, 'seni öldüreceğim, seni keseceğim.' dedi. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçak, parmağımı ve göğüs kısmımı hafif şekilde kesti. Karşı apartmanın balkonundan tanımadığım bir bayanın bizi izlediğini görünce 'sakinleşelim' dedim ve birlikte evin içine girdik. Evin içinde de Zarap darbetmeye devam etti. 'Seni keserim, sülaleni keserim' dedi."

YAKAYI ELE VERDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zarap ise E.M'den 'tehdit' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Savcılık, iddianame çerçevesinde yapılan soruşturmada, raporuna göre sol gözde şişlik ve morarma, şişliğe bağlı görme kısıtlılığı, sağ göğsünde çizik, sol elinde şişlik bulunan E.M'nin beyanlarını doğrulayan ve destekleyen nitelikli yaralanmalardan dolayı Zarap'ın atılı suçlamayı işlediği kanaatine vardı.

BIÇAKLA YARALAMADAN DA YARGILANMASI İSTENİYOR

İddianamede, Zarap'ın bıçakla yaralama suçundan yargılanması istendi. Müşteki-şüpheli E.M'nin, Zarap'ın kendisine yönelik eylemlerini sona erdirmek ve korkutmak amacıyla kırık cam şişesini eline alarak meşru müdafaa halinde 'tehdit' suçunu işlediği ileri sürülen iddianamede, E.M'nin de bu suçtan yargılanması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı