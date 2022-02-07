Son dakika haberleri | Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı

Eski karı koca çift silahlı saldırıda yaralandı

Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu

Bir araya gelmeyi planlayan eski karı koca çiftin üzerine araçlarına bindikleri esnada kurşun yağdırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da eski karı koca çift araçlarına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde kadının birlikte yaşadığı öne sürülen şahıs tarafından balkondan pompalı tüfekle vurulduğu belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olayda kullandığı silah ile polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi, Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif E., bir süre önce Muhammet Ali Ö., ile ayrıldı. Çift daha sonra bir araya gelmek için görüşerek anlaştı. Ancak çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde Elif E., iddiaya göre Cemil A., isimli şahısla birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen eski koca Muhammet Ali Ö., durumu kabullenemeyerek, eski eşi Elif E.'yi de yanına alarak Cemil A., ile görüşmeye gitti. Bir süre görüşen taraflar arasında daha sonra kavga çıktı. Muhammet Ali Ö. ve Elif E., kavganın ardından evden ayrılarak 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken iddiaya göre, Cemil A., evinin balkonuna çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Elif E. ve Muhammet Ali Ö., vuruldu. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırdı.

Olayın faili kıskıvrak gözaltına alındı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler olayın şüphelisi Cemil A.'yı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. Polis ekipleri ardından bölgede detaylı bir inceleme yaptı.

Olayda yaralanan Muhammet Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, Elif E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.