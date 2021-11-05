Son dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadına 12 yıl hapis

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz, 'siyasi ve askeri casusluk için devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme' suçundan ise beraat etti.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Metin Can Yılmaz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı hazır bulundu. Mahkeme, sorgusu 15 gün, savunması 5 gün süren bu süre zarfında 5 avukat değiştiren sanık Yılmaz'a son sözü için söz hakkı verdi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, iddianamenin kabul edilmesinin ardından 4 sanığın yargılanmasına Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanmıştı. Yargılama devam ederken duruşmayı uzatmaya yönelik tutum ve davranışları gerekçe gösterilerek Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı. Enver Altaylı hakkında ise yargılandığı dava kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Aynı davada yargılanan eski istihbarat görevlisi Mehmet Barıner hakkında aynı suçlamalardan 35 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise beraati talep edilmişti. 8 Kasım'da görülecek bu davada karar çıkması bekleniyor.

Haber : Özkan ARSLAN/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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