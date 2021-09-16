Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Enver Altaylı ve Mehmet Barıner Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken ve tutuksuz yargılanan sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya katılmadı.

Haklarında 'silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarının yer aldığı davanın iddianamesinde, sanıklar Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz'ın Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları ve ABD'deki Halkbank davasını manipüle etme amacı olduğu belirtildi. Chamatzoglou'nun ise Barıner'in yurt dışına çıkarılması için temasta bulunduğu ifade edildi. Barıner'in yurt dışına kaçma ihtimalinin olmadığını söyleyen sanık avukatı, müvekkilinin casusluk yapmadığını ve beraat kararının verilmesini talep etti. Duruşmaya yüz yüze katılarak savunma yapmak isteyen Altaylı'nın talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmanın diğer celsesini Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmesine karar verdi.

(Engin Yağcı/İHA)

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Haber: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi - Haberler
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