Eski İstanbul Barosu Başkanı Sayman'ın cenazesi yarın toprağa verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski İstanbul Barosu Başkanı Sayman'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Eski İstanbul Barosu Başkanı Sayman'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman'ın (82) cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

İSTANBUL (AA) - Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman'ın (82) cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

1996-2002 yılları arasında 3 dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Sayman için yarın saat 12.00'de İstanbul Barosu önünde tören düzenlenecek.

Sayman'ın naaşı, buradaki törenin ardından Şakirin Camii'nde ikinci vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

Konya'da 1939 yılında doğan Sayman, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Sayman, İstanbul Barosu'nda 3 dönem başkanlık yaptı.

Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Sayman, 2001 yılında Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülünü almıştı.

Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

Sahte içkide bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı 25'e yükseldi

 Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

 Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman yaşamını yitirdi

Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman yaşamını yitirdi

AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title