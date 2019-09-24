Eski İspanya diktatörü Franco'nun kabri anıt mezardan taşınacak

24.09.2019 19:45

İspanya Yüksek Mahkemesi 1939-1975 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten General Francisco Franco'nun kabrinin Madrid'deki anıt mezardan taşınmasına karar verdi. Franco'nun kabri açılarak kalıntıları daha sade bir mezarlığa taşınacak. Eski diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiği gerekçesiyle tartışma konusuydu.



Yüksek Maheme mezarın açılmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme Franco ailesinin temyiz başvurusunu geri çevirdi. Hükümet ağustos ayında diktatör Franco'nun kabrinin anıt mezardan çıkarılmasına karar vermiş ancak buna karşı çıkan Franco'nun ailesi yargıya başvurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle