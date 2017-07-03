Eski İliç Belediye Başkanı Doğan'ın Fetö Davası

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın da yer aldığı 5'i tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.



Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İliç Belediye Başkanı Doğan, eski Müftü Kara, İbrahim Gürsul, Servet Çelenk ile Yasin Kalyon, bulundukları Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık Ethem İbrahim Şirin, sanık avukatları ve yakınları ile tanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.



Kimlik tespiti sonrası savunma yapan sanıklardan Doğan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüne üye olmadığını, devletten başka hiç kimseye çalışmadığını iddia etti.



Doğan, 30 yıldır siyasetle uğraştığını belirterek, bu sürede yardım isteyen bütün dini guruplara, cemevi dahil yardımcı olduğunu aktardı.



Devletin suç saydığı hiçbir argümanın içinde olmadığını iddia eden Doğan, "Benim devletten gizleyecek herhangi bir şeyim yok. Hakkımdaki iddialar İliç ile sınırlı kalmıştır. İddianamede somut ve belgeye dayanmayan soyut iddialar var. Telefon kayıtları incelendiğinde FETÖ'nün hiçbir mensubu ile görüşmem olmadığı anlaşıldı. Yaklaşık 8 aydır tutukluyum, beraatimi istiyorum." dedi.



Sanıklardan örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu iddia edilen Kara ise 15 Temmuz günü darbe karşıtı organizasyonda görev aldığını söyleyerek, örgüt mensubu olmadığını, aksine mağdur edildiğini ileri sürdü.



Müftü olması sebebiyle çağrıldığı dini içerikli bütün organizasyon ve sohbetlere katıldığını ifade eden Kara, mahkeme başkanının telefonunda FETÖ'nün haberleşme ağı "ByLock" tespit edildiğini anımsatması üzerine bu programı kullanmadığı öne sürdü.



Diğer sanıkların tamamı ile sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.



Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 6 sanığın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.