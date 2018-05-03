Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Oğlu AK Parti'den Aday Adayı Oldu

AK Parti 24 Haziran seçimleri öncesi aday adayı rekoru kırdı. Tam 7 bin 329 kişi AK Parti'den milletvekili seçilebilmek için aday adayı oldu.

MEMLEKETİNDEN ADAY ADAYI OLDU

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar da Ak Parti'den milletvekili seçilebilmek için aday adayı oldu. Ağar, babasının da çok popüler olduğu memleketi Elazığ'dan başvuruda bulundu.

PARTİ TERCİH EDECEK Mİ?

AK Parti yönetiminin Ağar'ı aday gösterip göstermeyeceği ise büyük merak konusu.