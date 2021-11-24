Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yakınlarına başsağlığı dilemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüntüsü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Hayatını kaybeden eski İçişleri...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yakınlarına başsağlığı dilemesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüntüsü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in cenazesinin getirilişi
Hasan Fehmi Güneş'in özgeçmişinin okunması
Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi
Tabutun cenaze aracına götürülüşü TBMM - Hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.