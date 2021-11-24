Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yakınlarına başsağlığı dilemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüntüsü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Hayatını kaybeden eski İçişleri...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yakınlarına başsağlığı dilemesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görüntüsü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi

Hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in cenazesinin getirilişi

Hasan Fehmi Güneş'in özgeçmişinin okunması

Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi

Tabutun cenaze aracına götürülüşü TBMM - Hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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