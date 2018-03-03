Eski İçişleri Bakanı Ağar, Havza'da Cenazeye Katıldı
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Samsun'un Havza ilçesinde cenaze törenine katıldı.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Samsun'un Havza ilçesinde cenaze törenine katıldı.
Eski DYP İlçe Başkanı Fatih Bıyık'ın vefat eden annesi Emine Bıyık'ın cenazesi, Kevser Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Emine Bıyık'ın cenazesine ailesinin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP İl Başkanı Taner Tekin ile vatandaşlar katıldı.
Ağar, Fatih Bıyık'a başsağlığı diledi.