Eski Havza Belediye Başkanı İkiz'in kayınvalidesi vefat etti
Eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in hayatını kaybeden kayınvalidesininin cenazesi defnedildi.
06.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:44
Eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in hayatını kaybeden kayınvalidesininin cenazesi defnedildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde dünyaya gözlerini yuman İkiz'in kayınvalidesini 80 yaşındaki Hamide Nayıroğlu, Aslançayırı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.
Cenazeye Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA