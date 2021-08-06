Eski fiziğinden eser kalmadı! Kasları eriyen Burak Özçivit, göbekli hali dikkat çekti

Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatil yapan Özçivit, evinin havuzuna girerken görüntülendi. Kaslı vücuduyla yıllara damga vuran Özçivit'in eski halinden eser kalmadığını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğluyla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Gümüşlük'te evi olan çift, geçtiğimiz günlerde ailelerini misafir etti. Yorgunluğunu atmak için havuza giren Özçivit'in son hali ise dikkat çekti.

KASLAR ERİDİ, GÖBEK GELDİ

Posta'da yer alan habere göre, 2005 yılında Best Model birincisi seçilen ve yıllardır oyunculuğunun yanı sıra kaslı vücuduyla adından söz ettiren Burak Özçivit'in o halinden eser kalmadı. Kilo alan Burak Özçivit'in göbeğini görenler "Eski halinden eser kalmamış" yorumunu yaptı.

KARAN İÇİN ÖZEL ÖNLEM

2 yaşında Karan adında bir oğlu olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, çocukları için bahçedeki havuzun etrafını filelerle kapattırdı.