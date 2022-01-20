Eski Guantanamo mahkumu, pasaportunu geri almak için dava açıyor

Eski Guantanamo mahkumu Moazzam Begg, pasaportunu iptal eden İngiltere İçişleri Bakanlığına karşı yargı mücadelesi başlatıyor.

Begg'in yeni pasaport başvurusu, Suriye'de geçirdiği süreye ilişkin terör kovuşturmasının 2014'te kapanmasına rağmen Eylül 2021'de reddedildi.

ABD'nin "teröre karşı savaşı" mağdurlarına yardım eden "Cage" adlı bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi olan Begg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargıya başvurma kararı aldığını söyledi.

2013'te pasaportunun iptal edilmesinden 8 yıl sonra başvurusu üzerine yeni bir pasaport verildiğini ancak bunun 3 hafta sonra "bir yanlışlık oldu" denilerek iptal edildiğini anlatan Begg, aldığı iptal mektubunun başka birine yazıldığını, bunun da hükümetin acele hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.

"Belki de İngiltere'nin dünya çapında insanlığa karşı suçlara karıştığına dair soruşturmalar için tekrar seyahat edeceğimden korktular." diyen Begg, iptal kararının arkasında yasal bir gerekçe olmadığını savundu.

Begg, 2012 ve 2013'te Suriye'ye yaptığı ziyaretler öncesi avukatıyla iç istihbarat servisi MI5 yetkilileriyle görüştüklerini ve kendilerine seyahat etmesinde herhangi bir sorun olmadığının söylendiğini aktardı.

Polisin bu konuda yürütülen kovuşturmaya 2014'te son verdiğini kaydeden Begg, buna rağmen "taciz edilmesinin arkasında hem kin hem de büyük bir beceriksizlik olduğunu" dile getirdi.

3 kez askeri hapishanelerde tutulduğunu ve terörle mücadele yasaları kapsamında da 3 kez gözaltına alındığını anlatan Begg, "Hiçbir suçtan mahkum olmadım ve mahkemede bir gün bile geçirmedim. Yani bu durum, alınan önlemlerin aslında yasaların ne kadar dışında olduğunun düzeyini gösteriyor." diye konuştu.

Begg, seyahat etme imkanı olsaydı önce Türkiye'ye giderek düğününe katılamadığı kızını görmek daha sonra da Guantanamo'ya götürülmeden önce 1 yıl tutulduğu Afganistan'daki Bagram Üssü'nü ziyaret etmek istediğini anlattı.

Begg, 2002'de Pakistan'dayken gözaltına alınmış, daha sonra Afganistan'a götürülerek 1 sene Bagram Üssü'ndeki hapishanede tutulmuştu. Sonrasında Guantanamo'ya götürülen Begg, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın 2005'te serbest bırakılmıştı.