Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade vermek için adliyeye geldi
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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade vermek için adliyeye geldi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi.

12.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:24

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade vermek için adliyeye geldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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