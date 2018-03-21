Eski Futbolcu Bülent Korkmaz, Kutlu'yu Ziyaret Etti

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen "Deneyim Paylaşımı" programına katılmak üzere Adıyaman'a gelen eski futbolcu Bülent Korkmaz, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret

etti.

Ziyarette konuşan Kutlu, Bülent Korkmaz gibi bir değeri ağırlamanın ve Adıyamanlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarınız belirtti.

Korkmaz da Adıyamanlılarla buluşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, kendisine bu imkanı veren Belediye Başkanı Kutlu'ya teşekkür etti.