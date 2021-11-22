Eski futbolcu Ahmet Dursun tek celsede boşandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski futbolcu Ahmet Dursun tek celsede boşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eski futbolcu Ahmet Dursun tek celsede boşandı

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Dursun'un evlilikleri tek celsede bitti.

İSTANBUL (İHA) - Eski milli futbolcu Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Dursun'un evlilikleri tek celsede bitti. Davada, çocukların velayeti Asena Dursun'a verilirken, futbolcu Dursun'un aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, oyuncu Gurur Aydoğan'ın kardeşi Asena Dursun ile 5 Eylül 2019'da evlenmişti. 'Lidya' adında kız çocukları bulunan çiftin evlilikleri iki yıl sürdü. Asena Dursun, geçen hafta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak çocuğunun babası Ahmet Dursun'a boşanma davası açtı. Dursun, 'anlaşmalı' olarak açtığı boşanma davasında, eşiyle fikren ve ruhen geçimsizlik yaşadığını belirtti. Dursun çiftinin boşanma davası İstanbul 13. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Asena Dursun ile davalı Ahmet Dursun ve avukatları katıldı.

Hakimin 'boşanma konusunda kararlı mısınız?' sorusu üzerine konuşan çift, boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, Asena Dursun ile Ahmet Dursun'un 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Dursun'un, boşandığı eşi Asena Dursun'a 3 bin lira, çocuğuna da 7 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Asena Dursun'a çocuğun velayetini veren mahkeme, çocuğun tüm ihtiyaçlarının Ahmet Dursun'un karşılamasına hükmetti.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

Eski futbolcu Ahmet Dursun tek celsede boşandı

21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz

21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz

 Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

 Sedat Peker'i tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

Sedat Peker'i tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title