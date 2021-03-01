Eski Fransa'da Cumhurbaşkanı Sarkozy'e, 3 yıl hapis cezası verildi

Basit bir kaza faciayla noktalandı! Kadın sürücü oracıkta can verdi

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında karar

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezası verdi.

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Sarkozy'e bugün 3 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Sarkozy'nin ev hapsi talebinde bulunma imkanına sahip olacağını açıkladı. Sarkozy'nin karara itiraz etmek için 10 günü bulunuyor.

TARİHE GEÇTİ

Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.

HAKKINDAKİ İDDİA

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy görev yaptığı 2007-2012 yılları arasında partisine yönelik cezai soruşturma hakkında bilgi vermesi karşılığında Monako'da prestijli bir iş teklif ederek sulh hakimi Gilbert Azibert'e rüşvet vermeye çalışmakla suçlanıyordu.