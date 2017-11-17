Eski Eşyalar Sanata Dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi bünyesindeki OSMEK tarafından açılan ahşap boyama kursuna katılan kadınlar, evlerindeki eski eşyaları sanat eserine dönüştürüyor.



Kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle birer sanat eseri ortaya çıkarıyor. Kurs hocası Sümeyye Abdioğlu, kursa evindeki eşyaları yenilemek isteyenlerin geldiğini ifade ederek, "Cam, tabak gibi her objeyi kullanıyoruz. Eşyaları yeniden boyuyoruz. Eskilere hayat veriyoruz. Kursumuzatalepçok. Sadece ev hanımları değil, meslek sahibi olanlar da geliyor. Kursumuz haftanın 2 günü ve toplam 312 saat. Kursa herkes gelebilir. Kurs kapsamında çok eğleniyoruz ve zevkle çalışıyoruz" diye konuştu.



Üniversite mezunu ve 3 çocuk annesi Sema Puser de, "Çalışma hayatım olmadı. Başka kurslara da gittim. Bu sene ahşap boyamaya geliyorum. Kadınlar çok becerikli, bu kurslarda yetenekleri otaya çıkıyor. Burası bize terapi gibi geliyor. Ürettiğimiz zaman daha mutlu oluyoruz. Yalnızlığımıza da çare oluyor" dedi. - BURSA