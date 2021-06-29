Eski eşler Bodrum'da pişti oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski eşler Bodrum'da pişti oldu

Eski eşler Bodrum'da pişti oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tuba Ünsal (39), tatil için yine Bodrum'u tercih etti. İskelede eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisini gören Ünsal, büyük bir şok yaşadı. İşte detaylar...

Tatil için sürekli Bodrum'a gelen Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta yeni aldığı evinin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile pişti oldu.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Denize girmek için iskeleye arkadaşlarının yanına inen Ünsal, Mirgün Cabas ve Zeynep Yüksektepe'yi görünce şoke oldu.

Arkadaşları ile oturup sohbet ederken birden denize girmeye karar veren oyuncu, iskelenin merdiveninden tek başına denize girdi ve ardından hemen geri çıktı.

Duş alıp arkadaşlarının yanına oturan oyuncu, saçlarını tararken bir ara Cabas ile göz göze geldi. Hızlı bir hareket ile kafalarını çeviren eski eşler, yılın piştisini yaşadı.

Duş aldıktan sonra oyuncunun önünden geçen Cabas ve Yüksektepe, Tuba Ünsal'a selam dahi vermezken Ünsal, Cabas'ın olduğu yere hiç bakmayarak görmemezlikten geldi. Etrafta oturan insanlar ise bu olayı şok içinde takip etti.

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas, 2013-2018 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten Sare ve Civan adında iki çocuğu bulunuyor.

Eski eşler Bodrum'da pişti oldu
Eski eşler Bodrum'da pişti oldu
Eski eşler Bodrum'da pişti oldu
Eski eşler Bodrum'da pişti oldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Özhaseki
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Burak Elmas Yiğit Şardan Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski eşler Bodrum'da pişti oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 10:10:42. #1.15#

title