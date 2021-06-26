Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi
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Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi

Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de bir balıkçıda buluştu. Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile barıştıkları yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. İşte güzel oyuncunun açıklamaları...

Mekan çıkışı konuşan Fettahoğlu, "Ablam ve kocasıyla yemek yedik. Burcu Binici ile film çekeceğiz. Yemekte hem hasret giderdik, hem de işleri konuştuk" dedi.

Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Levent Veziroğlu ile tatilde görüntülenen Nur Fettahoğlu, "Bizi Levent ile birlikte çok göreceksiniz, kendisi çocuğumun babası. Biz çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum yok" diyerek barışma iddiasını yalanladı.

Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu, geçtiğimiz mart ayında boşandı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin duruşması beş dakika sürdü.

Çiftin kızlarının velayeti, Nur Fettahoğlu'na verildi.

Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi
Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi
Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi
Eski eşiyle barıştı mı? İddialara cevap verdi

Kaynak: Snob Magazin

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