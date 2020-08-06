Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
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Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan iki çocuk annesi kadın, boşandıktan sonra da tehditlerin devam etmesi üzerine sosyal medya hesabında "Ölmek istemiyorum" diyerek isyan etti. Evinden çıkamayan genç kadın, yetkililerden yardım bekliyor.

Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
06.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:48

İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Seyhan Önem, 2007'de evlendiği Zafer Erkan'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018'de boşandı. Ancak Önem, eski eşinin tehditlerine devam ettiğini, ölüm korkusu yaşadığını söyleyerek Twitter'dan "Ölmekten korktuğum için bir aydır evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım" paylaşımında bulundu. Yetkililerden yardım isteyen çaresiz kadın, Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a şunları anlattı:

'ECELİNE GÖTÜRECEĞİM' DEDİ

"Yıllarca çocuklarım için bu adamın şiddeti karşısında sessiz kaldım. 2018'de boşandım. Boşandıktan sonra bana sürekli psikolojik şiddet uyguladı. 1 Temmuz'da da beni arayıp, 'Gelip seni evden alacağım, eve de zorla gireceğim. Seni aldıktan sonra döve döve merdivenlerden indireceğim ve eceline götüreceğim' dedi. Hemen polisi aradım, polis ekibiyle birlikte karakola giderek şikâyetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. O günden beri evde hapis hayatı yaşamaktayım."

"SİLAH FOTOĞRAFI GÖNDERDİ"

"Şikâyetçi olduktan bir gün sonra apartmandaki komşuların zillerini çalarak apartman kapısını açtırdı ve kapıdan tehditlerde bulundu. Uzaklaştırma olmasına rağmen apartmanın önünde bekledi. Telefonda sosyal medyada kendisiyle arkadaş olmamı, neler paylaştığımı görmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince hakaret ve tehditte bulundu. Telefonda kendisini engelleyince de ablama silah fotoğrafı gönderip tehdit mesajları attı. Ablam da ben de şikâyetçi olduk."

"SERBEST BIRAKILDI, BİZİ KORUYUN"

"Yaşadıklarımı da Twitter'da paylaşınca hızla yayıldı ve bunun üzerine ifadeye çağrıldı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Karakolda kadın polisler çok duyarlı ama savcılık serbest bırakıyor. Ben ve ailem hayatımızdan endişe ediyoruz. Korkudan evde hapis hayatı yaşıyorum. Yetkililere sesleniyorum, bizi koruyun."

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