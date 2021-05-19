Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin (2)

Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

EŞİNİ DARBEDEN SONER Ç. İLE BİR YEĞENİ TUTUKLANDIÇankırı'da boşandığı gün eski eşi Meryem Y.'yi sokak ortasında darbeden Soner Çınar ile yanında bulunan yeğenleri Oğuzhan Çınar ve T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

EŞİNİ DARBEDEN SONER Ç. İLE BİR YEĞENİ TUTUKLANDI

Çankırı'da boşandığı gün eski eşi Meryem Y.'yi sokak ortasında darbeden Soner Çınar ile yanında bulunan yeğenleri Oğuzhan Çınar ve T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Soner Çınar ile Oğuzhan Çınar tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18/05/2021 tarihinde müştekinin eşyalarını almak için bahse konu ikamete geldiğinde eski eşi S.Ç ve onun yakınları olan O.Ç ve T.G tarafından darp edilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığı olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, üç şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. 19/05/2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince S.Ç ve O.Ç tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

THODEX'İN YAZILIMCISI ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM
THODEX'İN YAZILIMCISI ORAL ÇINAR: KRİPTO PARA İŞİ NASILDIR BİLMİYORUM
ESKİ EŞİNİN SOKAK ORTASINDA DARBETTİĞİ KADIN: BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN
ESKİ EŞİNİN SOKAK ORTASINDA DARBETTİĞİ KADIN: BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Lale Karabıyık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 23:07:44. #1.14#

title