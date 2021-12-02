ESKİ EŞİNİ VURDUKTAN SONRA, KENDİSİNİ DE ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp, Alkutay'ın iki kardeşini de yaralayan Mehmet Ayata polisteki ifadesinde, çocuklarını akşam da görmek için gittiği evde eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için bu eylemi yaptığını söyledi. Ayata, ardından kendisini de öldürmek istediğini, ancak yapamadığını kaydetti. Hayriye Alkutay'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. Eski eşinin, ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Mehmet Ayata ile Hayriye Alkutay ve kardeşleri arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkaran Mehmet Ayata, eski eşine ateş etti. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, kadının kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mehmet Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü.

KENDİSİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Mehmet Ayata'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğü, akşam da görmek istediği için eve gittiği, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için bu eylemi yaptığını söylediği belirtildi. Olay sonrası kendisini de öldürmeyi düşündüğünü söyleyen Ayata'nın, yapamadığını ifade ettiği kaydedildi.

CENAZESİ ALINDI

Hayriye Alkutay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınması sırasında annesi Kezban Alkutay'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Hayriye Alkutay'ın cenazesi, ikindi vakti toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Saldırıda yaralanan Murat ve Ahmet Emre Alkutay'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda yönetici olarak görev yapan Hayriye Alkutay için, MHP'nin sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı.