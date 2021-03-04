Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)
04.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:33
TUTUKLANDI Niğde'de tartıştığı eski eşi Halime Türkaslan'ı (43) bıçaklayarak öldüren Mehmet Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Niğde'de tartıştığı eski eşi Halime Türkaslan'ı (43) bıçaklayarak öldüren Mehmet Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan şüphelinin, kaçarken ayağını kırdığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI