Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)
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Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)

04.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:33
Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)

TUTUKLANDI Niğde'de tartıştığı eski eşi Halime Türkaslan'ı (43) bıçaklayarak öldüren Mehmet Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI 

Niğde'de tartıştığı eski eşi Halime Türkaslan'ı (43) bıçaklayarak öldüren Mehmet Karakaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeden sol ayağı sarılı şekilde çıkarılan şüphelinin, kaçarken ayağını kırdığı belirtildi.


Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)
Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)
Eski eşini cadde ortasında bıçaklayarak, öldürdü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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