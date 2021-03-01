Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
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Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

01.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:52
Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

ANKARA'da Necati Özdemir, eski eşi Gülizar Ö.'yü sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

ANKARA'da Necati Özdemir, eski eşi Gülizar Ö.'yü sokak ortasında 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çocuklarını kendisine göstermediği için eski eşiyle tartıştıklarını ileri süren Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Necati Özdemir, yaklaşık 3 yıl önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Gülizar Ö.'yü, evinin bulunduğu sokakta beklemeye başladı. Necati Özdemir, markete gitmek için dışarıya çıkan Gülizar Ö. ile konuşmak istedi. Özdemir, konuşmak istemeyen Gülizar Ö.'ye çıkan tartışmada önce tokat attı, sonra da 12 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Gülizar Ö, gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Necati Ö. ise gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 

TUTUKLANDINecati Özdemir, polisteki ifadesinde suçunu kabul etti. Özdemir, 15 yıl evli kaldıktan sonra 3 yıl önce Gülizar Ö. ile boşandıklarını, mahkemenin 3 çocuğunun velayetini annelerine verdiğini söyledi. Necati Özdemir, Gülizar Ö.'nün çocuklarını kendisine göstermediğini, olay günü konuşmak için evinin bulunduğu sokağa gittiğini; ancak konuşmak istemeyince tartıştıklarını ve olayın gerçekleştiğini söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye svek edilen Necati Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yaralanan Gülizar Ö'ye ilk müdahaleyi yapan Fatma Özpamuk da eski eşinin kadına arkasından saldırdığını ileri sürerek, "1 haftadır buralarda dolanıyormuş. İlk müdahaleyi biz yaptık kadına. Yaralarına tampon yaptık. Son durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi. Görüntü dökümü: Olay yerinden görüntü Eşyaların taşınması İlk müdahaleyi yapan kişi ile röp 

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, - 


Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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