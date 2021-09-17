Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Şarkılarıyla adından söz ettiren Gülden, geçtiğimiz aylarda yeni çıkardığı şarkısını YouTube'da yayınladı. Ancak sanatçı güzel yorumların yanı sıra 3 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu'nun tehditlerine maruz kaldı. Bu olayla günlerce gündemden düşmeyen şarkıcı, şimdi de özel hayatıyla konuşulmaya başlandı.

"2 YILDIR BERABERİZ"

Şarkıcı, Ece Seçkin'in önceki akşam düzenlenen düğününe erkek arkadaşı İzzet Baslak ile katıldı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla konuşan ünlü sanatçı, "İlk kez yakaladınız izzetle yaklaşık 2 yıldır beraberiz mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Ercan Mutlu, eski eşi hakkında yaptığı yorumlarda"İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor. Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim! Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin" demişti. Şarkıcı Gülden ise yorumların ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapıp hukuki işlemlerin başlatılacağını söylemişti.

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