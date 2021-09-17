Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz aylarca 3 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle görüntülendi. Şarkıcı, yeni sevgilisiyle de mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.

Şarkılarıyla adından söz ettiren Gülden, geçtiğimiz aylarda yeni çıkardığı şarkısını YouTube'da yayınladı. Ancak sanatçı güzel yorumların yanı sıra 3 yıl önce boşandığı Ercan Mutlu'nun tehditlerine maruz kaldı. Bu olayla günlerce gündemden düşmeyen şarkıcı, şimdi de özel hayatıyla konuşulmaya başlandı.

"2 YILDIR BERABERİZ"

Şarkıcı, Ece Seçkin'in önceki akşam düzenlenen düğününe erkek arkadaşı İzzet Baslak ile katıldı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla konuşan ünlü sanatçı, "İlk kez yakaladınız izzetle yaklaşık 2 yıldır beraberiz mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

ESKİ EŞİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Ercan Mutlu, eski eşi hakkında yaptığı yorumlarda"İzlediğiniz kadın benim eski eşim, bugün benim verdiğim evde ve arabaya biniyor ve kızımı bana göstermiyor. Bir çift ayakkabı ile Londra'ya geldiğini ve onu kimin adam ettiğini unutmuş! Onu nasıl yarattıysam öyle de yok edeceğim! Bugüne kadar iyi niyetli davrandım. Artık savaş zamanı. Ben kızımı her şekilde görürüm ama siz bu sonradan olmaya çok güvenmeyin" demişti. Şarkıcı Gülden ise yorumların ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapıp hukuki işlemlerin başlatılacağını söylemişti.

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu

Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatih Terim Gökhan Çıra Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Sergen Yalçın Arda Turan Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Vladimir Putin Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski eşi tarafından tehdit edilen Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:22:17. #1.12#